Зима близко. Зеленский перетряхивает правительство, но это ему не поможет

Неожиданное решение Владимира Зеленского преобразовать состав правительства и его планы вручить премьерский портфель одному из руководителей энергетической отрасли раскрывают его стремление избавить разоренную страну от повторения тягот прошлой зимы.
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