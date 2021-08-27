В Вашингтоне паралич

Назначенный на 10-30 утра брифинг в Пентагоне был отменён. Брифинг в Белом доме тоже сдвинули. Сколько военных было ранено и как тяжело при атаке на аэропорт в министерстве обороны США не знают.
Популярные статьи
- Москва прерывает сотрудничество с Болгарией, а всё из-за достигшей пика пропаганды! Такого поворота не ожидал даже Запад...
- Европа зарыдает от зависти! Знакомьтесь: кандидат в депутаты ГД - Зверев Сергей Анатольевич!
- Странные указы в Российской империи и не менее странные инициативы депутатов в России сейчас.
Свежие комментарии