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В Вашингтоне паралич

В Вашингтоне паралич

Назначенный на 10-30 утра брифинг в Пентагоне был отменён. Брифинг в Белом доме тоже сдвинули. Сколько военных было ранено и как тяжело при атаке на аэропорт в министерстве обороны США не знают.

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