Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 317 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр _
    Почитать все эти сказки, так Украине уже воевать нечем, все заводы, склады и жд узлы разрушены. Что же мы тогда на ме..."Разведка знала в...
  • Людмила Боченкова
    Россия так держать! все заводы  по изготовлению оружия  должны  быть разрушены !ЖД  сравнены с окружающими полями!"Разведка знала в...
  • Александр
    Что-то наши гроссмейстеры заигрались.В Питере мигранты...

Блогерство включат в ОКВЭД.

Блогерство включат в ОКВЭД.

Деятельность блогеров с 1 мая будет официально зафиксирована в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД)Как и ожидалось, одним только налогом на рекламу дело не ограничится и экономический контроль над блогосферой будет усилен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх