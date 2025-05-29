В Тихом океане найден затерянный подводный мир с уникальной экосистемой

Ученые нашли в глубинах Тихого океана ранее затерянный подводный мир. Во время исследования морского дна на стыке трех тектонических плит с помощью подводного робота ученые обнаружили необычное существо — многощетинкового червя, который сразу привлек внимание исследователей своей уникальной внешностью и биологическими особенностями, сообщает портал planet-today.
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