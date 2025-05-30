Та-дааам, вот и пятница. Снова. Наступила как по волшебству — мы ведь только моргнуть успели. Но растянуть пятничное удовольствие можно, празднуя День окрошки.
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Та-дааам, вот и пятница. Снова. Наступила как по волшебству — мы ведь только моргнуть успели. Но растянуть пятничное удовольствие можно, празднуя День окрошки.