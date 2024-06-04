В России предложили ввести ежегодную выплату к Дню защиты детей

В России предложили ввести ежегодную выплату к Международному дню защиты детей. Такой законопроект 4 июня внесли в Госдуму группа депутатов от ЛДПР и член Комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева.
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