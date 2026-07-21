Zero Hedge
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Zero Hedge

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Winter Is Coming: The Work To Keep Us Warm Is Underway

Winter Is Coming: The Work To Keep Us Warm Is Underway

Winter Is Coming: The Work To Keep Us Warm Is Underway Authored by Larry Behrens via RealClearEnergy, As temperatures near 100 degrees across the country, the last thing on the minds of most Americans are worrying about is…heat.

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