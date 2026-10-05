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АиФ Кухня

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Витаминная заготовка для долгой зимы. 7 способов сохранить облепиху

Витаминная заготовка для долгой зимы. 7 способов сохранить облепиху

На рынках уже много осенних ярких ягод. Одна из самых важных и полезных — облепиха. Она кислая, ароматная, резкая, в ней содержится очень много витамина C, антиоксидантов, калия и других полезных веществ, благодаря чему облепиху заслуженно считают осенним суперфудом.

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