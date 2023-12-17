"Отмена" России аукнулась Западу потерей миллиардов

М

Мария

Отменила Франция импорт российских инсектицидов. Ввела санкции. Что получила? 1. клопы даже в общественном транспорте, 2- стаи крыс даже в центре Парижа, 3- 10%школьников завшивели. Молодцы! Получили много. А мы не потеряли НИЧЕГО!