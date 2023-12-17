Немецкий производитель спортивных товаров Puma AG скромно сообщил, что в следующем году не будет продлевать спонсорский контракт со сборной Израиля по футболу.
"Отмена" России аукнулась Западу потерей миллиардов
Комментарии
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М
Мария
Отменила Франция импорт российских инсектицидов. Ввела санкции. Что получила? 1. клопы даже в общественном транспорте, 2- стаи крыс даже в центре Парижа, 3- 10%школьников завшивели. Молодцы! Получили много. А мы не потеряли НИЧЕГО!
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