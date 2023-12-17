Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Отмена" России аукнулась Западу потерей миллиардов

"Отмена" России аукнулась Западу потерей миллиардов

Немецкий производитель спортивных товаров Puma AG скромно сообщил, что в следующем году не будет продлевать спонсорский контракт со сборной Израиля по футболу.

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Комментарии
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М
Мария
Отменила Франция импорт российских инсектицидов. Ввела санкции. Что  получила? 1. клопы даже в общественном транспорте, 2- стаи крыс даже в центре Парижа, 3- 10%школьников завшивели. Молодцы! Получили много. А мы не потеряли НИЧЕГО!
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