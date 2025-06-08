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Царьград

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Кадры, которые насмешили русских и разозлили украинцев: Пиарщики Зеленского превзошли сами себя

Кадры, которые насмешили русских и разозлили украинцев: Пиарщики Зеленского превзошли сами себя

Пиарщики Зеленского превзошли сами себя и вызвали бурную реакцию, казалось бы, заурядным видео. Кадры с Зеленским, его женой и "народом" насмешили русских и ещё больше разозлили украинцев.

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Комментарии
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Eduard
&quot;&quot;Смотрите Шут &quot;Квартала 95&quot; Зел спустился народ обложеный охраной.Вот только трупы не забирает,родственника они не нужны&quot;!
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11 час.
евгений черкашин
эту кокаиновую мартышку надо уничтожить.
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9 час.
В С
Интересно, крысёныш под носом тоже завёл мандавошек ?
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4 час.
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