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Хакеры украли данные 14 млн граждан Японии на сайте по продаже билетов

Хакеры украли данные 14 млн граждан Японии на сайте по продаже билетов

РЕН ТВ В Японии хакеры получили доступ к системе агрегатора продажи авиабилетов Sky Ticket, что привело к утечке персональных данных около 14 млн пользователей.

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