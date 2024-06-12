Директор Star Wars Outlaws раскрыл время прохождения игры и поделился, чем пришлось пожертвоватьВ интервью VGC после презентации игры на выставке Ubisoft Forward в понедельник Джерайти рассказал о том, сколько времени займет прохождение игры, а также о решении сократить значительную часть из первоначального видения Massive для игры.