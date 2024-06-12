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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Директор Star Wars Outlaws раскрыл время прохождения игры и поделился, чем пришлось ...

Директор Star Wars Outlaws раскрыл время прохождения игры и поделился, чем пришлось ...

Директор Star Wars Outlaws раскрыл время прохождения игры и поделился, чем пришлось пожертвоватьВ интервью VGC после презентации игры на выставке Ubisoft Forward в понедельник Джерайти рассказал о том, сколько времени займет прохождение игры, а также о решении сократить значительную часть из первоначального видения Massive для игры.

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