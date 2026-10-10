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Аргументы недели

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Итоги минувшей ночи по данным Минобороны РФ

Итоги минувшей ночи по данным Минобороны РФ

В течение прошедшей ночи с 20.00 9 октября до 8.00 10 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 560 украинских беспилотных летательных средств над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

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