Французская сторона увеличила закупки СПГ из России в два раза за 2024 год

Франция в два раза увеличила закупки российского сжиженного природного газа (СПГ). Статистика приведена за первый квартал 2024 года, заявил в беседе с РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
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