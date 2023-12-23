Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Захарова: отсутствие списков погибших в Буче свидетельствует о некрофильской инсценировке

Захарова: отсутствие списков погибших в Буче свидетельствует о некрофильской инсценировке

В Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) заявили, что не имеют контактов с украинскими властями по вопросу о списке «погибших» в Буче.

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