Есть в южном полушарии небольшой участок неба, который, казалось бы, астрономы знают наизусть. Десятилетия наблюдений, сотни часов накопления сигнала, тысячи каталогизированных галактик — всё это сделало его своеобразным эталоном глубокого космоса.