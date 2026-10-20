Есть в южном полушарии небольшой участок неба, который, казалось бы, астрономы знают наизусть. Десятилетия наблюдений, сотни часов накопления сигнала, тысячи каталогизированных галактик — всё это сделало его своеобразным эталоном глубокого космоса.
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