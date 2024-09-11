Трамп заявил об использовании судебной системы демократами для победы на выборах

Кандидат в американские президенты от республиканцев Дональд Трамп обвинил Демократическую партию США в использовании судебной системы против него ради победы на предстоящих президентских выборах в стране, которые состоятся в ближайшем ноябре.
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