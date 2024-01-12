Уральский застройщик показал новый проект в центре города

Уральский застройщик Forum показал, что построит в центре Екатеринбурга. Новый проект в квартале Энгельса – Бажова – Карла Маркса – Луначарского, в который войдут здания с переменной этажностью, назвали Forma.
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