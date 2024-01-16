За гранью реальности: 5 общих тем в мировых мифологиях

Во всем мире существуют различные мифы и легенды – от бога-слона Ганеши в индуизме до богов-ягуаров у майя и различных видов ангелов, гоблинов и сказочных фигур, которые имеют разные имена, но общие элементы.
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