В ХАМАС заявили о готовности освободить всех заложников при прекращении огня

Высокопоставленный представитель движения ХАМАС в беседе с NBC заявил, что группировка готова освободить всех гражданских заложников в течение одного часа, если ЦАХАЛ прекратит свои удары по сектору Газа.
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