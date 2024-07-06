Мужчина пострадал, опрокинувшись на мопеде в Обнинске

Ранним утром 5 июля, около 6 часов, в Обнинске на улице Красных Зорь, произошло ДТП. По информации ОМВД по городу Обнинску, в результате аварии пострадал водитель мопедаРанним утром 5 июля, около 6 часов, в городе Обнинске, в районе дома № 9 по улице Красных Зорь, произошло ДТП.