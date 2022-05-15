Народная милиция ЛНР: При отступлении ВСУ заминировали завод "Заря" в Рубежном

"Укронацисты оставили после себя сюрприз в виде заминированного склада со взрывчаткой - около 49 тонн тротила и аммонала, хранящиеся на заводском складе № 406, могли не просто нанести грандиозные разрушения, но и привести к глобальной техногенной катастрофе, поскольку рядом находится несколько составов с аммиаком, азотной серной кислотой, паранитротолуолом, бензолом и другими опасными веществами", - отметили в Народной милиции, напомнив, что завод когда-то был крупнейшим производителем взрывчатки на Украине.