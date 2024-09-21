«Оттава» договорилась с властями по поводу покупки земли для строительства новой арены в центре города

«Сенаторс» объявили, что достигли принципиального соглашения с Национальной столичной комиссией (NCC) по поводу покупки земли для строительства спортивного комплекса и центра развлечений в перспективном районе LeBreton Flats, примыкающем к центру города.
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