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Царьград

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Ярославские «специалисты» вымогают у жителей Тейкова деньги за чистку вентиляции

Ярославские «специалисты» вымогают у жителей Тейкова деньги за чистку вентиляции

Подозрительные граждане ходят по квартирам жителей Тейкова под видом проверки вентиляции.Жителей Тейкова Ивановской области предупреждают о подозрительных сотрудниках ярославской компании, которые ходят по квартирам под видом проверки вентиляции.

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