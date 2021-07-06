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Сэкономленные на косметологах деньги я трачу на путешествия с сыном

Сэкономленные на косметологах деньги я трачу на путешествия с сыном

Мне 49 лет. Весной потеряла хорошую работу из-за коронавируса и до сих пор не могу найти ничего подходящего.

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Ина
Всё зависит от финансовой ситуации. Да и приоритеты у всех разные.
Vera Dobryagina
На последние деньги по салонам не ходят. А если бюджет позволяет, и при этом хватает и на поездки, и на вкусную еду, почему бы и нет? А раньше много без чего обходились, и выглядели прекрасно, но тогда и не было многого из того, без чего сейчас мы не представляем жизни.
Натали Валуа
А без чего не представляем, например, чего не было раньше? Интересно стало ваше мнение.
Vera Dobryagina
Натали, а Вы сами для себя определите, без чего сейчас бы не обошлись. Например, без стрижек, нарощенных бровей и ресниц, фитнеса и спорта.ЗОЖ и веганства. Никакой этой муры тогда не было, а красавиц хватало.
Натали Валуа
Не наращиваю брови и ресницы. Ресницы даже не крашу. Только брови. Без чего не обошлась бы? Крем для лица и рук питательный и увлажняющий. Тональный крем. Стрижки в парикмахерской. Ну и все, пожалуй. Спортом дома занимаюсь и на улице. Так что и абонемент в зал не надо оплачивать.
Vera Dobryagina
Так от меня-то Вы чего хотите? Я что, предлагаю Вам всем этим пользоваться? Обходитесь - и замечательно.
Татьяна Татьяна
Сколько стоят в салоне процедуры по вашему? 1-2 тысячи. Даже если 10 сделать, на путешествия не хватит.Декоративная косметика- 5 тысяч на год.
Натали Валуа
Никуда не съездить на такую экономию. Бред автор написал.
Татьяна Татьяна
Вы явно мужчина и очень неумный, самонадеянный, неуспешный поэтому и пишите бред. Цен вы не знаете. И даже не смогли посмотреть и подумать о том, насколько правдоподобно то о чем пишите.
Натали Валуа
Больше всего ваш комментарий понравился. Верно все подметили.
Натали Валуа
Я из костетики покупаю только крема для увлажнения и питания кожи. Тональный крем, гигиеническую помаду, тональный крем. Брови крашу краской, которая профессиональная, в салонах это дорого, а купишь упаковку и красишь раз в 3 недели, очень удобно и выгодно по деньгам. Волосы крашу давно сама. Это же так просто. Зачем салон? Крашу волосы с 16 лет, пробовала разные варианты и цвета, в разное время, в салонах тоже, сейчас сама и давно. Нарощенные ногти не люблю, просто делаю маникюр. Тоже сама. Ничего сложного в этом нет. Сама не стригучь, разве что. Всякие там процедуры, типа очистки лица не нужны. Или для похудения. Поэтому без салонов, кроме стрижки, обхожусь.
Larisa Odintsova
А мне вообще интересно, как человек, не работая с весны, умудряется содержать себя и сына-семиклассника, да ещё и путешествует. Сейчас одеть ребёночка в таком таком возрасте стоит ого-го сколько. Я уж не говорю про оплату квартиры, питание и всё остальное. Что-то этот рассказ в жанре фантастики, мне кажется.
Анна Малинина
просто каждый определяет понятие "пользы" под себя) вот для вас "польза" - это раскрытие новых горизонтов.. а для кого-то - поход к косметологу, после которого тепло и радостно на душе от отражения в зеркале) каждому - своё! Удачи вам)

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