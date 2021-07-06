Сэкономленные на косметологах деньги я трачу на путешествия с сыном

5МИНУТКАБизнес и финансыСэкономленные на косметологах деньги я трачу на путешествия с сыном Мне 49 лет. Весной потеряла хорошую работу из-за коронавируса и до сих пор не могу найти ничего подходящего.Вернуться к статье133НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИнаВсё зависит от финансовой ситуации. Да и приоритеты у всех разные.Vera DobryaginaНа последние деньги по салонам не ходят. А если бюджет позволяет, и при этом хватает и на поездки, и на вкусную еду, почему бы и нет? А раньше много без чего обходились, и выглядели прекрасно, но тогда и не было многого из того, без чего сейчас мы не представляем жизни.Натали ВалуаА без чего не представляем, например, чего не было раньше? Интересно стало ваше мнение.Vera DobryaginaНатали, а Вы сами для себя определите, без чего сейчас бы не обошлись. Например, без стрижек, нарощенных бровей и ресниц, фитнеса и спорта.ЗОЖ и веганства. Никакой этой муры тогда не было, а красавиц хватало.Натали ВалуаНе наращиваю брови и ресницы. Ресницы даже не крашу. Только брови. Без чего не обошлась бы? Крем для лица и рук питательный и увлажняющий. Тональный крем. Стрижки в парикмахерской. Ну и все, пожалуй. Спортом дома занимаюсь и на улице. Так что и абонемент в зал не надо оплачивать.Vera DobryaginaТак от меня-то Вы чего хотите? Я что, предлагаю Вам всем этим пользоваться? Обходитесь - и замечательно.Татьяна ТатьянаСколько стоят в салоне процедуры по вашему? 1-2 тысячи. Даже если 10 сделать, на путешествия не хватит.Декоративная косметика- 5 тысяч на год.Натали ВалуаНикуда не съездить на такую экономию. Бред автор написал.Татьяна ТатьянаВы явно мужчина и очень неумный, самонадеянный, неуспешный поэтому и пишите бред. Цен вы не знаете. И даже не смогли посмотреть и подумать о том, насколько правдоподобно то о чем пишите.Натали ВалуаБольше всего ваш комментарий понравился. Верно все подметили.Натали ВалуаЯ из костетики покупаю только крема для увлажнения и питания кожи. Тональный крем, гигиеническую помаду, тональный крем. Брови крашу краской, которая профессиональная, в салонах это дорого, а купишь упаковку и красишь раз в 3 недели, очень удобно и выгодно по деньгам. Волосы крашу давно сама. Это же так просто. Зачем салон? Крашу волосы с 16 лет, пробовала разные варианты и цвета, в разное время, в салонах тоже, сейчас сама и давно. Нарощенные ногти не люблю, просто делаю маникюр. Тоже сама. Ничего сложного в этом нет. Сама не стригучь, разве что. Всякие там процедуры, типа очистки лица не нужны. Или для похудения. Поэтому без салонов, кроме стрижки, обхожусь.LOLarisa OdintsovaА мне вообще интересно, как человек, не работая с весны, умудряется содержать себя и сына-семиклассника, да ещё и путешествует. Сейчас одеть ребёночка в таком таком возрасте стоит ого-го сколько. Я уж не говорю про оплату квартиры, питание и всё остальное. Что-то этот рассказ в жанре фантастики, мне кажется.Анна Малининапросто каждый определяет понятие "пользы" под себя) вот для вас "польза" - это раскрытие новых горизонтов.. а для кого-то - поход к косметологу, после которого тепло и радостно на душе от отражения в зеркале) каждому - своё! Удачи вам)Комментировать
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