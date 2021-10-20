Просевшая тройка обороны, выпавший из ритма Азмун, уставший Кузяев и травмы бразильцев – с чем СЕМАК подойдет к матчу против «Спартака»?

- «Ювентус» больше контролировал мяч. Что касается моментов - они возникали и у нас, и у соперника, более удачливы были туринцы, - итожил главный тренер «сине-бело-голубых» поражение с минимальным счетом от «Ювентуса» (0:1) в ходе пресс-конференции.