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Просевшая тройка обороны, выпавший из ритма Азмун, уставший Кузяев и травмы бразильцев – с чем СЕМАК подойдет к матчу против «Спартака»?

Просевшая тройка обороны, выпавший из ритма Азмун, уставший Кузяев и травмы бразильцев – с чем СЕМАК подойдет к матчу против «Спартака»?

- «Ювентус» больше контролировал мяч. Что касается моментов - они возникали и у нас, и у соперника, более удачливы были туринцы, - итожил главный тренер «сине-бело-голубых» поражение с минимальным счетом от «Ювентуса» (0:1) в ходе пресс-конференции.

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