СООБЩЕНИЯ -ФАКТЫ
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СООБЩЕНИЯ -ФАКТЫ

42 подписчика

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Тьфу, блд и  на шаманов с гадалками и на идиотов, им верящих. Идиотизм неизлечим.28.11.24==Заработ...
  • Владимир Алтайцев
    Обстановка всё  накаляется. И это  тревожно.27.11.24==Зайти и...
  • Александр Пятнистый
    Ну и в чем проблема? Отменяем безвиз, как это сделали турки, высылаем, предварительно отдактилоскопировав всех чурок,...23/11/24==Туркест...

07.12.24==Планы Трампа на сближение с РФ угрожают Британии и подрывают НАТО

07.12.24==Планы Трампа на сближение с РФ угрожают Британии и подрывают НАТО

В Британии ужаснулись планам Трампа в отношении России МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Трамп стремлением заключить сделку с Россией ставит под угрозу гарантии безопасности НАТО в Европе, пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного британского чиновника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх