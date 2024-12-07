07.12.24==Планы Трампа на сближение с РФ угрожают Британии и подрывают НАТО

В Британии ужаснулись планам Трампа в отношении России МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Трамп стремлением заключить сделку с Россией ставит под угрозу гарантии безопасности НАТО в Европе, пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного британского чиновника.