В проекте "Лето в Москве" рассказали о мероприятиях ко Дню города рядом с домом

В проекте "Лето в Москве" собрали мероприятия ко Дню города по районам столицы. Москвичи смогут выбрать площадку рядом с домом и найти там концерты, спектакли, экскурсии, мастер-классы и спортивные события.
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