Некоторые слоны получают слишком много пластика в своем рационе

В Индии крупные млекопитающие рассматривают мусор на деревенских свалках как шведский стол, но исследователи обнаружили, что они непреднамеренно потребляют упаковку и посуду.
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