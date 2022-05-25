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Некоторые слоны получают слишком много пластика в своем рационе

Некоторые слоны получают слишком много пластика в своем рационе

В Индии крупные млекопитающие рассматривают мусор на деревенских свалках как шведский стол, но исследователи обнаружили, что они непреднамеренно потребляют упаковку и посуду.

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