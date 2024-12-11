21 сэйв Кочеткова позволил «Каролине» победить «Сан-Хосе»

«Каролина» на своей площадке обыграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.«Каролина» на своей площадке обыграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.