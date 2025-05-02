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Минфин предложил ввести программу долгосрочных сбережений для детей

Минфин предложил ввести программу долгосрочных сбережений для детей

С прошлого года в России уже работает ПДС, но пока она выгодна в основном предпенсионерам.Минфин и Центробанк рассматривают расширение программы долгосрочных сбережений (ПДС) для того, чтобы можно было копить на детей.

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