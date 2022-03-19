В Киржаче осуждён мужчина, который три месяца обворовывал ФРЦ

С 29 мая по 15 августа 2021 года подсудимый незаконно похитил из помещения склада Федерального Распределительного центра следующие товары: 13 электрических конвекторов "Ballu Enzo BEC/Ezer-2000" (каждый стоит 2 627 рублей); 6 моек воздуха "Ballu AW-325" (по 8 028 рублей за единицу); 97 ультразвуковых увлажнителей воздуха "Electrolux EHU-3710D" (по 3155 рублей); 31 модуль отопительный электрических конвекторов "Electrolux" серии "Air Gate Transformer ECH/AG2-1500 T" (по 1332 рубля); водонагреватель "Zanussi ZWH/S 50 Splendore" стоимостью 6 400 рублей; 2 ультразвуковых увлажнителя воздуха "Ballu UHB-1000" по 2 699 рублей за штуку); 14 очистителей воздуха "Ballu АР-110" (5 243 рубля за единицу товара); 27 конвективно-инфракрасных обогревателей "Ballu Red Evoiution BIHP/R- 1500" (по 2 144 рубля).