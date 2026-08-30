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Регион 29

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В «Малых Корелах» проведут мастер-классы по северным ремеслам и устроят конные состязания

Жатва, северные ремесла и конные состязания: фестиваль «Борода» пройдет в «Малых Корелах». 5 и 6 сентября музей-заповедник приглашает познакомиться с традициями и бытом северной деревни.

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