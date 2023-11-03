Дисконт от «Москвича»: кроссовер подешевел в комплектации «Стандарт» на 100 тысяч рублей

Отечественный кроссовер Москвич 3 стал дешевле на 100 тысяч рублей. Цена одной из комплектаций первой и самой доступной модели возрожденного бренда «Москвич» в процентном соотношении снизилась на 4,4-4,5 пунктов.
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