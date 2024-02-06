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Московский зоопарк показал, как панда Диндин пытается затащить Катюшу в вольер

Московский зоопарк показал, как панда Диндин пытается затащить Катюшу в вольер

Детеныш панды из Московского зоопарка продолжает проявлять свой характер. Катюша опять отказалась переходить в большой вольер к матери, сообщила директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале и показала видео.

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