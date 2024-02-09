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Польша договаривается с Украиной об ограничении ввоза сельхозпродукции

Польша договаривается с Украиной об ограничении ввоза сельхозпродукции

Польские власти ведут переговоры с Украиной об ограничении ввоза зерна и другого продовольствия. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак в эфире радиостанции RMF FM.

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