Польша договаривается с Украиной об ограничении ввоза сельхозпродукции

Польские власти ведут переговоры с Украиной об ограничении ввоза зерна и другого продовольствия. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак в эфире радиостанции RMF FM.
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