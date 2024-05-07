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Владимир Путин официально вступил в должность президента России

Владимир Путин официально вступил в должность президента России

Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Верховный Церемония инаугурации состоялась в Большом Кремлевском дворце, где лидер страны в торжественной обстановке произнес текст присяги под аплодисменты членов правительства, депутатов Госдумы, членов Совфеда.

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