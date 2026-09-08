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МОСИНФОРМ

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Пользователи платформы «Мос.Хаб» могут сократить затраты времени и ресурсов на разработку ПО

Пользователи платформы «Мос.Хаб» могут сократить затраты времени и ресурсов на разработку ПО

Городская облачная платформа «Мос.Хаб» помогает разработчикам создавать новые продукты и совершенствовать уже существующие с помощью готовых решений с открытым исходным кодом.

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