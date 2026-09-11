С 12 сентября на Волжском бульваре заработает выделенная полоса

Еще два участка новых выделенных полос введут в ЮВАО с 12 сентября, сообщила пресс-служба Дептранса. На Ставропольской улице выделенку откроют перед Совхозной улицей.
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