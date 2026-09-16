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Царьград

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Роскосмос доставит "Теледроид" на МКС для рискованных операций

Роскосмос доставит "Теледроид" на МКС для рискованных операций

Роскосмос везет "Теледроид" на МКС этой осенью. Робот выполнит опасные операции вместо космонавтов. Эксперимент пройдет в три этапа: управление виртуальной моделью, тесты в герметичном отсеке и работы снаружи станции.

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