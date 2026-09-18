«Бдительность, выдержка и ювелирная точность»: как российские снайперы выполняют задачи в зоне СВО

Снайперские подразделения группировки войск «Центр» на Добропольском направлении выполняют задачи, которые ещё несколько лет назад показались бы нештатными для этого рода войск.
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