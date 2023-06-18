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Владимир Путин: МРОТ проиндексируют на 18,5% 

Минимальный размер оплаты труда значительно увеличится с 1 января 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина, сделанное им во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

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