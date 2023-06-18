Владимир Путин: МРОТ проиндексируют на 18,5% 

Минимальный размер оплаты труда значительно увеличится с 1 января 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина, сделанное им во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
Минимальный размер оплаты труда значительно увеличится с 1 января 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина, сделанное им во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
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