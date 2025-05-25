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Аргументы недели

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Пушков: пока Трамп разбирается с европейцами, военная машина НАТО работает

Пушков: пока Трамп разбирается с европейцами, военная машина НАТО работает

Пока президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разбирается с европейцами, военная машина НАТО работает.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Кто это сказал, что Трамп &quot;разбирается&quot; с европейцами?  Хотел бы, разобрался... Он, то тут что-то вякнет, то, там что-то вякнет (главным образом - то, что от него хотят слышать...) На самом же деле, он - на их стороне, а не на нашей. А, если добавить к сему, что эти европейцы ПРЕДЛОЖИЛИ ЕМУ ПОКУПАТЬ ОРУЖИЕ У США, ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ КЛОУНУ.... комментарии излишни... ,Ждем-с...
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