Пушков: пока Трамп разбирается с европейцами, военная машина НАТО работает

Evgenija Palette

Кто это сказал, что Трамп "разбирается" с европейцами? Хотел бы, разобрался... Он, то тут что-то вякнет, то, там что-то вякнет (главным образом - то, что от него хотят слышать...) На самом же деле, он - на их стороне, а не на нашей. А, если добавить к сему, что эти европейцы ПРЕДЛОЖИЛИ ЕМУ ПОКУПАТЬ ОРУЖИЕ У США, ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ КЛОУНУ.... комментарии излишни... ,Ждем-с...