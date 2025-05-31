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Учимся рисовать цветок

Учимся рисовать цветок

Берта делится пошаговой инструкцией для сотворения шедевра. 123RF/legion-media.ruРисование — это не только увлекательное занятие, но и отличный способ развивать у детей усидчивость, мелкую моторику, любовь к живописи и воображение.

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