Учимся рисовать цветок

Берта делится пошаговой инструкцией для сотворения шедевра. 123RF/legion-media.ruРисование — это не только увлекательное занятие, но и отличный способ развивать у детей усидчивость, мелкую моторику, любовь к живописи и воображение.
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