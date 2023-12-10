Пловец Рылов: не вижу возможным получать нейтральный статус, идти против страны

Двукратный олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира, российский пловец Евгений Рылов заявил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску России на летние Олимпийские игры - 2024 в Париже ничего не меняет на сегодняшний день, а также рассказал о своем отношении к нейтральном статусу.