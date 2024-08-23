Президент России Владимир Путин пообещал дать суровый ответ за атаку ВСУ на Курскую область. На фоне этого заявления посла РФ в США Анатолия Антонова украинская армия за сутки потеряла до 400 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, а группировка «Север» нанесла поражение бригадам ВСУ в курском приграничье.
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