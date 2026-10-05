МВФ ожидает от Украины выплаты $960 млн до конца года

Украина должна выплатить Международному валютному фонду около миллиарда долларов до конца 2026 года. Внешний и внутренний госдолг страны составляет 215,55 миллиарда долларов.
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