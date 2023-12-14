Решетников сообщил о стратегии развития туристической отрасли

Глава Министерства экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на полях выставки-форума «Россия» поделился результатами работы Министерства по развитию туристической отрасли в текущем году.
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