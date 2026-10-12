США и Япония проведут учения после убийства японки американским военным

США и Япония проведут совместные военные учения, несмотря на убийство японки американским морпехом несколько дней назад, сообщает японское информационное агентство Kyodo.
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