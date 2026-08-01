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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дзепка о программе «Матрица»: «Очень нестандартный для меня образ. Надеюсь, удастся справиться»

Победитель финала Гран-при среди юниорок София Дзепка  рассказала о программах на новый сезон. 30–31 июля в Новогорске прошли закрытые прокаты фигуристов из юниорской сборной.

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